Borse Asia in rosso in scia Wall Street

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - Borse asiatiche sotto pressione, in scia alla chiusura negativa di Wall Street, la prima dopo una lunga serie di sedute al rialzo. I mercati temono che, dopo i rally delle scorse settimane, le banche centrali possano cominciare a ripensare le loro politiche sui tassi di interesse, anche se non sono attese novità in questo senso dalla riunione della Fed di oggi e domani. La Borsa di Tokyo ha terminato le contrattazioni ai minimi in un mese (-1,43% a 23.337 punti), appesantita, in particolare, della revisione al ribasso della produzione degli Iphone X, che ha pesato sui titoli dei fornitori della Apple. Sul mercato valutario lo yen si apprezza al cambio col dollaro, a un livello 108,60 e a 134,10 sull'euro.

In rosso anche le Piazze cinesi, con Shenzhen in calo dello 0,53% a 1909 punti e Shanghai dello 0,99% a 3488 punti. Più pensate la perdita di Seul, che ha ceduto l'1,17% a 2567 punti, mentre Hong Kong è in calo dell'1% a 32618 punti. Male anche Sidney (-0,85% a 6135 punti).