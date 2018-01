Borsa: Milano peggiora, giù Leonardo

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - Piazza Affari peggiora e cede lo 0,6%. Continua la corsa di Tim, che guadagna il 2,24%, in attesa dei possibili sviluppi di una separazione societaria della rete.

Bene anche Luxottica (+1,6%), spinta dai conti 2017, e St, che sale dello 0,6%. In salute anche il settore moda, con Moncler che guadagna lo 0,15% e Ynap lo 0,2%. Due banche chiudono il listino: Bper, che cede il 2%, e Banco Bpm, in perdita dell'1,94%. L'unico istituto di credito in terreno positivo è Unicredit, che sale dello 0,2%. Fuori dai titoli a maggiore capitalizzazione, in calo Cattolica (-2,2%), che ieri ha presentato il piano, e Mps (-1,6%). Nonostante l'accordo con Google per i taxi senza guidatore, Fca cede lo 0,45%. In rosso anche Leonardo (-0,44%) e Cnh (-1,1%), che oggi presentano i conti.