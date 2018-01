Borsa: Europa negativa, Milano -0,4%

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - Borse europee sempre deboli, nonostante il +0,6% registrato dal Pil della zona Euro nel quarto trimestre. Il listino principale di Londra cede più di mezzo punto, poco meno Francoforte (-0,4%), il Cac 40 a Parigi lo 0,3%. Milano è in scia, in contrazione dello 0,4%. Pesa la chiusura in rosso di Wall Street, e i mercati sono in attesa della riunione del Fomc della Federal Reserve, oggi e domani.

A Piazza Affari restano in negativo Bper (-1,8%), Saipem (-1,6%), Buzzi (-1,4%) e Cnh (-1,4%) in attesa dei conti. In calo anche Leonardo (-1%) che oggi presenta il piano industriale. Come Fca, in calo (-0,3%), nonostante l'accordo con Google per i taxi senza guidatore. Sugli scudi invece Tim (+2,3%) tonificata da ipotesi di una separazione societaria della rete. Giovano i conti positivi di ieri a Luxottica (+2%). Stm anche sale (+0,7%) assieme a Unicredit (+0,3%) unica banca in positivo sul Ftse Mib.