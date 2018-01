Borsa: Europa apre in rosso

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - Apertura in terreno negativo per le Borse europee. Perdono mezzo punto percentuale Milano (a quota 23.682 punti), Parigi (a quota 5.493 punti) e Londra. La Piazza peggiore è Francoforte, che cede lo 0,75% a 13.223 punti. Male anche Madrid, in calo dello 0,7%.