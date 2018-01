Abertis:Castellucci,battaglia è aperta

La battaglia su Abertis è aperta" lasceremo decidere al mercato, noi concorreremo fino alla fine" ha ribadito l'ad di Autostrade Giovanni Castellucci, intervistato da Radio Capital e assicurando che "il clima non è contro gli italiani ma in ogni paese ci sono asset importanti, ritenuti un patrimonio da considerare".

Sul tema degli investimenti di Autostrade "un miliardo e mezzo all'anno - ha aggiunto - è una cifra che non ritrova in nessun gruppo di infrastrutture al mondo". Per l'aeroporto romano di Fiumicino invece "c'è un progetto di ampliamento con tanti investimenti - conferma Castellucci - Se fatto prima di quando servirebbe comporterebbe però un aumento di tariffe", che in questo momento non sarebbe opportuno. "Sono molto orgoglioso di Fiumicino, in un area di difficile gestione per i servizi pubblici, è considerata dai passeggeri e certificata da due istituzioni internazionali di verifica, al top in Europa" ha sottolineato l'ad di Atlantia.