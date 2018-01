Nozze Keurig-Dr Pepper da 18,7 mld dlr

(ANSA) - NEW YORK, 29 GEN - Keurig Green Mountain e Dr Pepper Snapple convolano a nozze. Un matrimonio da 18,7 miliardi di dollari dal quale nasce un colosso delle bibite americano che ha come obiettivo quello di lanciare la sfida a Coca-Cola e Pepsi. La nuova società avrà "un ampio portafoglio di prodotti e una capacità di distribuzione per raggiungere virtualmente ogni angolo del Nord America" e sarà' controllata per l'87% dagli azionisti Keurig e per il 13% da quelli di Dr Pepper Snapple. Un'operazione in contanti che consente a JAB, azionista di Keurig, di ampliare il proprio portafoglio prodotti e di continuare lo shopping societario, che l'ha portato di recente ad acquistare le scarpe Jimmy Choo. JAB ha acquistato Keurig nel 2016 insieme al colosso degli snack Mondelez International. JAB sarà il maggiore azionista della nuova societa', mentre Mondelez avra' una quota del 13-14%. L'amministratore delegato di Keurig, Bob Gamgort, guiderà la società che nascerà dalla fusione, la Keurig Dr. Pepper.