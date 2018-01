Musk vende i lanciafiamme 'per l'apocalisse'. E vanno a ruba

Le auto senza guidatore prima. Space X poi. E ora la nuova avventura: i lanciafiamme. Elon Musk ne vende per 4 milioni di dollari: in poche ore i lanciafiamme di 'The Boring Company, una delle società che fa capo al miliardario visionario, ne ha venduti 8.000.

Un traguardo che Musk celebra su Twitter: ''Ne sono stati gia' venduti 1.000, ne restano solo 19.000'' è stato il primo cinguettio di Musk lanciato nella notte fra il 27 e il 28 gennaio, quando i lanciafiamme erano ufficialmente in vendita da sole tre ore. Il riferimento ai 19.000 restanti è legato al fatto che The Boring Company venderà in tutto solo 20.000 lanciafiamme, a un prezzo di 500 dollari l'uno più le tasse. Per soli 30 dollari in piu' si puo' acquistare anche un estintore.

Su Twitter Musk ha anche pubblicato un suo video 'armato' di lanciafiamme in azione. Il messaggio allegato recita: ''Non fatelo. Voglio essere chiaro: il lanciafiamme è una terribile idea. Non compratelo, a meno che non vogliate divertirvi''. Poi ha ironizzato: ''Quando ci sarà un'apocalisse di zombie sarete contenti di aver acquistato un lanciafiamme. Funziona contro orde di morti viventi o vi restituiremo i soldi''. Musk si è però spinto anche oltre: ''I rumors che sto creando un'apocalisse di zombie per generare domanda per i lanciafiamme sono falsi. Servono milioni di zombie per creare una cosiddetta apocalisse. Dove trovo una fabbrica cosi' grande per costruirli.

Ma c'è anche un'altra cosa: il lanciafiamme e' senziente, la sua parola d'ordine è 'criptovaluta e arriva con blockchain gratuito''. La sfida della vendita dei lanciafiamme è nata come uno scherzo: in dicembre Musk aveva assicurato che se The Boring Company fosse riuscita a vendere 50.000 cappelli allora si sarebbe lanciata nei lanciafiamme. I 50.000 cappelli sono stati venduti, e Musk ha mantenuto la promessa.