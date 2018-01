Luxottica: fatturato +2%, utile aumenta

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Nel 2017 il fatturato Luxottica è stato di 9.157 milioni, in crescita del 2,2% a cambi costanti e dello 0,8% a cambi correnti. La generazione di cassa "raggiunge livelli record, l'utile netto adjusted è atteso in forte crescita", spiega il gruppo.

Nel quarto trimestre pesa l'euro forte, con un fatturato consolidato a 2.093 milioni (+4,3% a cambi costanti e -2,3% a cambi correnti). "Il gruppo guarda con fiducia alla crescita dei prossimi dodici mesi", commenta il presidente esecutivo Leonardo Del Vecchio.

In particolare nel quarto trimestre il fatturato della divisione wholesale è stato di 754 milioni (+4,7% a cambi costanti e -0,4% a cambi correnti), le vendite della divisione retail di 1.338 milioni (+4,1% a cambi costanti e -3,3% a cambi correnti), con un'accelerazione in entrambe le divisioni e la performance positiva di Europa, Nord America, Australia e Brasile.