Borse Europa in affanno, Milano negativa

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Borse Europa in affanno. Solo Londra cresce in maniera convinta (+0,2%), mentre Milano ha virato in terreno negativo (-0,16%). Piatte Parigi e Francoforte, mentre Madrid cede lo 0,33%. Le Piazze del Vecchio Continente, così come quelle asiatiche, non sembrano quindi seguire la scia di Wall Street, che venerdì ha chiuso la quarta settimana consecutiva di chiusure positive. I mercati sono in attesa dei dati sull'inflazione americana, che verranno diffusi per oggi, e della riunione della Federal Reserve, che si chiuderà mercoledì.