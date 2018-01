(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Borse asiatiche contrastate, dopo la crescita della scorsa settimana in scia a Wall Street, che da un mese segna costanti rialzi grazie all'andamento dell'economia americana e ai risultati delle trimestrali. Tokyo ha chiuso sulla parità (-0,01%, a quota 23.629 punti), pagando anche la progressiva rivalutazione dello yen, che attenua le aspettative di risultati trimestrali incoraggianti. Sul mercato dei cambi la valuta nipponica si apprezza sul dollaro a un livello di 108,70, e poco sopra 135 sull'euro. In rosso le Piazze cinesi: Shenzhen ha ceduto l'1,56% a 1919 punti e Shanghai lo 0,99% a 3523 punti.

In calo anche Hong Kong, che perde lo 0,6% a 32958 punti. Sono invece cresciute sia Seul (+0,91% Seul a 2598 punti) sia Sidney (+0,37% a 6187 punti).