Borsa: Milano sale con Stm e Pirelli

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Si stabilizza in territorio positivo Piazza Affari al traguardo di metà seduta (Ftse Mib +0,12% a 23.884 punti), spinta da Stm (+3,3%), sulla scia della trimestrale e delle previsioni di Ams (+18% a Zurigo). Acquisti anche su Pirelli (+2%), insieme al resto dsel settore auto, da Pininfarina (+2,67%) a Fca (+0,9%) e Brembo (+0,38%) ad eccezione di Ferrari (-0,42%), in vista del Salone di Ginevra del prossimo 8 marzo, dove, per la Casa di Maranello, è attesa l'erede della 488. In rialzo anche Cnh (+0,66%), alla vigilia dei conti. Segno meno per Recordati (-0,89%), , Terna (-0,92%), A2a (-0,86%) e Luxottica (-0,76%), che diffonde i conti a borsa chiusa. Sprint di FieraMilano (+7,21%), Safilo (+6,84%), dopo ipotesi di stampa di riassetto tra i soci e Biom (+5,2%), segno meno invece per As Roma (-3,55%) e Lazio (-2,54%) dopo i deludenti risultati del fine settimana.