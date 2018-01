Borsa: Milano giù in chiusura con Saipem

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Piazza Affari ha chiuso in calo la prima seduta della settimana (Ftse Mib +0,23% a 23.801 punti), tra scambi per 2,5 miliardi di euro di controvalore, in ripresa rispetto al dato di venerdì scorso. Sul paniere principale hanno sofferto Saipem (-2,24%) ed Eni (-1,07%), frenate dal greggio sceso a 65,5 dollari al barile. Segno meno anche per A2a (-1,4%), Tenaris (-1,38%), Recordati (-1,33%), Terna (-1,26%) e Luxottica (-0,91%), i cui conti erano attesi a borsa chiusa. Tra i titoli a minor capitalizzazione pesante Cattolica (-5,16%), nel giorno della presentazione del piano industriale.

In rialzo Stm (+2,36%), sulla scia della trimestrale e delle previsioni della concorrente Ams (+17,5% a Zurigo). Lieve rialzo per Fca (+0,22%), su cui Goldman Sachs ha confermato la raccomandazione d'acquisto dopo i dati di giovedì scorso. Bene Brembo (+1,13%) ma non Ferrari (-0,6%), che al Salone di Ginevra del prossimo 8 marzo presenterà l'erede della 488. In progresso Cnh (+0,74%), che diffonde domani i conti.