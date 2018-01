Borsa: Europa piatta con Wall Street

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Borse piatte in Europa in linea con gli indici Usa, entrambi poco sotto la parità. In lieve rialzo Londra (+0,06%) e Parigi (+0,08%), mentre Milano (-0,05%) e Francoforte (-0,01%) viaggiano poco sotto la parità e Madrid cede lo 0,43%. In linea con le stime i dati sull'inflazione Usa, mentre l'indice manifatturiero della Fed di Dallas è atteso in calo, a due giorni dalla decisione della Banca centrale Usa sui tassi, previsti invariati, dall'ultimo Comitato centrale presieduto da Janet Yellen. Acquisti sui tecnologici Ams (+19,48%), che ha elevato le stime sui risultati fino al 2019 e ha presentato una trimestrale migliore delle attese. Bene, di conseguenza, anche Stm (+2,54% a Milano e +3,12% e Parigi) e Dialog Semiconductor (+3,06%). Sotto pressione il bancario spagnolo Bankia (-3,26%), che ha presentato i conti di fine anno e la tedesca Commerzbank (-1,5%). Fanno meglio Banco Bpm (+1,16% a Milano) e, a Parigi, SocGen (+1,12%).