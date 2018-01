Borsa: Europa al palo, Milano stabile

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Borse europee fiacche, con Londra (+0,17%), Parigi (Parigi (+0,06%) e Milano (+0,05%) sopra la parità a differenza di Francoforte (-0,16%) e Madrid (-0,38%).

Negativi i futures Usa in vista dell'inflazione americana in dicembre e dell'indice manifatturiero della Fed di Dallas , previsto in calo a gennaio. Gli occhi sono puntati sull'ultimo Comitato Federale della Fed guidato da Janet Yellen, prima del passaggio del testimone a Jerome Powell, ch. secondo le previsioni degli analisti, tra due giorni manterrà invariati i tassi Usa. In luce i tecnologici Ams (+18,18%), che ha elevato le stime sui risultati fino al 2019 e ha presentato una trimestrale migliore delle attese. Un balzo che favorisce anche i rivali Stm (+3,09%) (a Milano e Parigi) e Dialog Semiconductor (+2,89%). Sotto pressione il bancario spagnolo Bankia (-3,65%), che ha presentato i conti di fine anno. Vanno meglio invece Banco Bpm (+1,13% a Milano) e le francesi SocGen (+0,89%) e Credit Agricole (+0,65%).