Soci venete possono chiedere danni

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Buone notizie per gli azionisti 'azzerati' di Veneto Banca e Popolare di Vicenza che cercano un ristoro per gli investimenti nelle azioni delle due banche, rifilate loro a prezzi stellari negli anni precedenti al crac e spesso in spregio alle norme che richiedono un profilo di rischio adeguato per investire in titoli illiquidi.

Nell'udienza penale del processo di Veneto Banca, a Roma, il giudice "ha autorizzato le parti civili a citare come responsabile civile Intesa Sanpaolo" ha spiegato l'avvocato Matteo Moschini, che rappresenta circa 600 soci di Veneto Banca e 400 di Popolare di Vicenza. "I soci 'azzerati', possono chiedere i danni a una controparte capiente, quale è Intesa" ha spiegato ancora Moschini, ricordando che "fino al dibattimento c'è la possibilità di costituirsi parti civile" e che domani, nell'udienza sul processo sulla Popolare di Vicenza, "faremo domanda di citazione come responsabile civile di Intesa, producendo l'ordinanza di oggi".