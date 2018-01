Padoan, calo tasse con vincolo bilancio

"Senza una disciplina di bilancio, l'utilizzo di risorse pubbliche è semplicemente uno spreco". Lo ha detto il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan intervenendo al Forum economico Italia-Francia. Parlando della dimensione fiscale, Padoan ha sottolineato come una "riduzione selettiva e mirata delle imposte" debba avvenire "all'interno di vincoli di bilancio molto chiari".

C'è una cosa che è scesa in valore assoluto negli ultimi anni, è la spesa per interessi che da 83 miliardi nel 2012 dovrebbe scendere nel 2018 a più di 63 miliardi, un risparmio di 20 miliardi in valore assoluto". Lo ha detto il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan a Radio anch'io, spiegando che questo è il "frutto sia di una politica fiscale disciplinata sia della difesa del debito sia dell'effetto del Qe"