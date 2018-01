Nestlè: vara taglio 400 posti in Francia

Nestlé ha in programma di tagliare 400 posti di lavoro in Francia, dove si contano in tutto 13.000 dipendenti, nel quadro di un piano di riduzione dei costi che prevede tra l'altro l'accorpamento di sette siti nell'area di Parigi in uno solo entro il 2020. Lo scrive Bloomberg che cita fonti sindacali. Il gigante alimentare svizzero ha annunciato il piano in un incontro con i leader sindacali, secondo Daniel Loget, segretario del comitato consultivo dei lavoratori presso la Nestlé Purina a Parigi, e Patrick Fernand, un rappresentante del sindacato CGT. L'amministratore delegato di Nestle France, Richard Girardot, ha promesso che a tutti i dipendenti di Parigi verrà offerto un impiego continuativo nel nuovo ufficio a Porte de Versailles, nella parte occidentale della città.