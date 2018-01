Mose: Delrio, gruppo lavoro su uso fondi

(ANSA) - VENEZIA, 26 GEN - Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, ha firmato il decreto per l'istituzione - decisa in accordo con il presidente di Anac, Raffaele Cantone, e il Prefetto di Roma, Paola Basilone - di un gruppo di lavoro interistituzionale, per acquisire "elementi informativi e valutazioni" sulla gestione dei finanziamenti stanziati per la realizzazione degli interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia.