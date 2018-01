Borsa:Europa prosegue positiva con Trump

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Le Borse europee si confermano in positivo con l'intervento del presidente americano, Donald Trump a Davos e dopo il dato del Pil Usa cresciuto nel quarto trimestre ma sotto le attese degli analisti. Sempre maglia rosa Parigi (+1%) e a seguire Londra (+0,42%) e Milano (+0,39%) mentre Francoforte lima a +0,14%. L'indice d'area Stoxx 600 sale di mezzo punto con acquisti su tlc e industriali. L'euro è sempre forte sul dollaro con la moneta unica a 1,2459 sul biglietto verde. Lo spread tra btp e bund è stabile a 137 punti con il rendimento del decennale italiano a 1,98%. A Piazza Affari in luce è Leonardo (+2,02%) che la prossima settimana svela il piano industriale. Sempre tonica anche Fca che sale dell'1,39% a 19,69 euro. Buon passo poi per Recordati (+1,59%) e Buzzi (+1,84%).