Borsa Milano resta in rialzo, giù banche

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - La Borsa di Milano prosegue in rialzo con il Ftse Mib che guadagna lo 0,17% a 23.757 punti.

Dopo un avvio in rialzo le banche invertono la marcia e passano in terreno negativo.

Bper cede lo 0,91%, Unicredit lo 0,61%, Mediobanca lo 0,50%, Banco Bpm lo 0,46% e Ubi lo 0,28%. In calo anche Tim (-0,34%), dopo che il presidente Arnaud de Puyfontaine ha affermato che il ricorso contro il golden power è una "misura tecnica". In rialzo Mediaset (+0,61%).

In cima al listino di Piazza Affari svetta Leonardo (+1,84%).

Bene anche Fca (+1,34%), che ha sfiorato i 20 euro nel corso della seduta, in scia ai conti del 2017, Exor (+0,32%) e Ferrari (+0,11%).