Bcc:Iccrea banca colloca bond 400 mln

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Iccrea Banca torna nuovamente sul mercato obbligazionario e colloca un bond da 400 milioni di euro, a tasso variabile e di durata triennale, destinato agli investitori istituzionali del mercato domestico e internazionale. Lo si legge in una nota che ricorda come tre mesi l'istituto ha collocato un bond senior da 600 milioni di euro. Il collocamento odierno ha visto Morgan Stanley nel ruolo di Sole Lead Manager, ed è stato prezzato ad un re-offer pari a 99,7, con un rendimento di euribor 3 mesi +110 bps. L'importo del collocamento, inizialmente previsto in 300 milioni di euro, è stato innalzato a 400 milioni a seguito del forte interesse dimostrato dagli investitori per l'operazione.

In termini geografici, il 68% è stato distribuito in Italia. La componente estera, pari al 32%, ha visto una partecipazione del 12% in Benelux, del 9% in Uk, del 5% in Svizzera e Austria, del 4% in Spagna e del 2% in altri paesi.