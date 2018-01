Tv: effetto canone su ripresa ricavi

Il canone Rai ha spinto i ricavi dei 5 principali gruppi televisivi nel 2016 (+6,5% a 9 miliardi), premiando soprattutto l'emittente pubblica, che proprio in quell'anno ha visto crescere del 16,7% le entrate da canone rispetto al 2015, per effetto dell'introduzione del pagamento nella bolletta elettrica, che ha ridotto l'evasione sul contributo dal 30 al 6%. Nel 2017 invece i ricavi torneranno a scendere (-2%), secondo lo studio sul settore effettuato dalla divisione R&S di Mediobanca. Proprio per effetto del maggior contributo da parte degli utenti la Rai ha scalzato Mediaset dal podio dei ricavi (2,78 miliardi), davanti a Sky Italia (2,77 miliardi) e al Biscione (2,61 miliardi). Un primato solo nazionale, in quanto, calcolando le attività in Spagna, Mediaset ha totalizzato ricavi per 3,61 miliardi. In coda Discovery (238 milioni) e La7 (103 milioni). La situazione si è però normalizzata nel 2017, con Mediaset di nuovo in testa (1,82 miliardi) nei primi 6 mesi, davanti alla Rai (1,32 miliardi).