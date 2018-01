Stm: Chery al vertice a posto di Bozotti

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Il presidente e Ceo di StMicroelectronics, Carlo Bozotti, lascia gli incarichi al termine del suo mandato alla prossima assemblea di bilancio. Con lui fa un passo indietro il Cfo e presidente di finanza e affari legali Carlo Ferro, che rimarrà presidente della consociata italiana di St sino alla fine del 2018. Per le cariche di Bozotti è stato indicato il deputy Ceo Jean-Marc Chery.

St ha chiuso il 2017 con utile netto a 802 milioni di dollari (165 milioni nel 2016). I ricavi netti sono aumentati del 19,7% a 8,35 miliardi di dollari. Il cash flow netto da attività operative è stato di 587 milioni di dollari nel quarto trimestre e 1,71 miliardi di dollari nell'anno 2017 riflettendo la crescita sostenuta dei ricavi e il miglioramento della redditività operativa. Per quanto riguarda il trimestre i ricavi netti del ammontano a 2,47 miliardi di dollari, in aumento del 15,5% su base sequenziale mentre il reddito operativo è a 408 milioni di dollari, il margine operativo al 16,5%.