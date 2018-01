Germania: fiducia imprese sale a 117,6

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Inatteso rialzo per l'indice Ifo, che misura la fiducia delle imprese in Germania: nel mese di gennaio è salito a 117,6 punti dai 117,2 punti di dicembre. Il risultato é migliore delle attese degli economisti che in media puntavano su un lieve calo a quota 117,0.