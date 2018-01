Comparto immobiliare, serve ministero

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Le associazioni di categoria del comparto immobiliare chiedono che venga istituito un 'ministero dello sviluppo immobiliare, della casa e dell'edilizia', oltre a una riduzione fiscale sul settore e all'estensione della cedolare secca su tutti i contratti di affitto. Sono alcuni dei punti del "Manifesto per la ripresa del mercato immobiliare, appello alla classe politica", promosso da Federazione italiana agenti immobiliari professionali, Confedilizia, Confassociazioni immobiliare e Finco e presentato a Milano nel corso del Re Italy winter forum 2018. L'incontro è stata l'occasione per un confronto fra politici, imprenditori e i principali players del mercato immobiliare nazionale sulla necessità di un'agenda economica per la prossima legislatura che metta al centro l'immobiliare. "Le previsioni per l'economia italiana sono buone - dicono gli organizzatori - ma soggette a ombre minacciose di revisioni al ribasso per il 2019, e l'edilizia permane l'unico settore che non registra ancora segnali di ripresa".