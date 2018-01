Borsa:Asia in rosso, Europa guarda a Bce

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Borse di Asia e Pacifico in calo con Tokyo che lascia sul terreno l'1,13% con lo yen che si rafforza sul dollaro volando ai massimi da 4 mesi. Male tutti i listini con Hong Kong che cede lo 0,45%, Shanghai lo 0,34% e Shenzhen lo 0,41%. Positiva invece Seul (+0,95%) con la Corea del Sud che ha chiuso il 2017 in crescita del 3,1%, meglio del 2,8% del 2016 e oltre il 3% per la prima volta dal 2014.

Previste in negativo anche le Borse europee in una giornata con lo sguardo rivolto alla riunione della Bce e alle decisioni di politica monetaria. Tra i principali macro attesi l'indice Ifo sulla fiducia delle aziende in Germania, i nuovi ordinativi e le vendite industriali italiane. Densa anche l'agenda dagli Stati Uniti con le richieste di sussidi di disoccupazione, la bilancia commerciale e le scorte magazzino.