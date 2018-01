Borsa: Milano +0,35% con banche

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Piazza Affari dopo un avvio al'insegna della debolezza, prende coraggio e sale con il Ftse Mib che segna un +0,35%. Sale Banco Bpm (+1,52%) che secondo indiscrezioni di stampa sarebbe a lavoro per aumentare la cartolarizzazione degli npl a 5 miliardi. Sempre nel credito buon passo per Bper (+1,4%), mentre Intesa Sanpaolo registra un +1,04%: secondo Il Messaggero il 51% del veicolo sugli Npl cui la banca sta lavorando verrebbe acquistato dalla svedese Intrum Iustitia. Passo indietro per il Creval (-1,36%).

StMicroelectronics, dopo un avvio spedito in scia ai conti del 2017 e ai cambiamenti nel management, ritraccia e segna un +0,69%. Tra gli altri titoli Tim è a +0,07%. L'ad Genish ha smentito quanto riportato dal Sole 24Ore indicandolo come gossip senza fondamento e confermando l'impegno verso la società. Male la moda con Moncler che lascia sul terreno l'1,4% e Ferragamo l'1,56%. Lo spread tra btp e bund è stabile a 131,3 punti base con il rendimento del decennale italiano all'1,88%.