Borsa: Europa poco variata, attende Bce

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Le Borse europee a metà giornata proseguono poco variate guardando alla riunione odierna della Bce e alle indicazioni che arriveranno da Francoforte in merito alla politica monetaria. Secondo S&P l'euro forte può far rinviare il processo di graduale azzeramento degli acquisti di titoli del programma di quantitative easing. L'indice d'area Stoxx 600 viaggia a ridosso della parità con Londra che sale dello 0,11%, Parigi dello 0,28% mentre Francoforte è in flessione (-0,12%) nonostante l'inatteso rialzo per l'indice Ifo che misura la fiducia delle imprese in Germania. Milano resta ampiamente positiva con il Ftse Mib che sale dello 0,66% a 23.751 punti. In luce sul paniere principale i finanziari con Unipol che sale del 2,26% e UnipolSai (+1,46%).

Intesa segna un +1,3%. Secondo Il Messaggero il 51% del veicolo sugli Npl verrebbe acquistato dalla svedese Intrum Iustitia.

Sempre in calo il Creval (-1,15%) in attesa della tempistica dell'aumento. Lo spread resta stabile a 131 punti.