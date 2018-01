Borsa: Europa debole ma Milano +0,31%

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Le Borse europee si muovono fiacche con l'indice d'area Stoxx 600 piatto così come Londra che segna un -0,03% mentre Francoforte cede lo 0,20% nonostante l'inatteso rialzo a gennaio per l'indice Ifo, che misura la fiducia delle imprese in Germania. Parigi è in controtendenza con un +0,21%. I listini che seguono i cali diffusi delle Piazze asiatiche, guardano a metà giornata e alla riunione della Bce con l'attesa sulle decisioni di politica monetaria. Milano sale invece con il Ftse Mib che segna un +0,31% a 23.690 punti. A sostenere il paniere sono gli acquisti su Luxottica (+1,28%), Buzzi (+1,34%), Unipol (+1,20%). Da segnalare inoltre dal punto vista macro la crescita del fatturato dell'industria a novembre. Tra i titoli sotto la lente StMicroelectronics che ha diffuso i conti e si muove debolmente (-0,27%). Vendite poi su Leonardo (-0,64%), Pirelli (-0,65%), Mediobanca (-0,45%). Lo spread tra btp e bund resta a 131 punti base con il rendimento del decennale italiano all'1,89%.