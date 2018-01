Bnp, Ogliengo vicedirettore generale Bnl

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Vittorio Ogliengo sarà nominato, dal primo marzo, vice direttore generale di Bnl dal Consiglio di Amministrazione della Banca ed Executive Chairman del Corporate & Institutional Banking Italia di Bnp Paribas. Avrà la responsabilità di sviluppare la base-clienti corporate e istituzionale in Italia della banca. Riporterà ad Andrea Munari, amministratore Delegato di Bnl e Responsabile del Gruppo BNP Paribas in Italia, e a Yannick Jung, Responsabile "Global Banking" del Gruppo per Europa, Middle East e Africa nell'ambito di CIB. Vittorio Ogliengo ha iniziato la sua carriera nel 1983 come auditor. Tra il 1985 e il 1988 ha ricoperto diversi ruoli presso Citibank. Nel 1988 è entrato nel Gruppo Fiat diventando Responsabile Finance Department e General Management per Fiat Deutschland. Nel 1994 ha lavorato in Barilla dove è stato nominato Cfo e Ceo di Barilla Holding. Nel 2005 è entrato in Unicredit ricoprendo diversi ruoli: in particolare è stato nominato nel 2013 Responsabile del Corporate and Investment Banking.