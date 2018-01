Bce lascia i tassi fermi. Draghi: 'La crescita dell'Eurozona è robusta'

La Banca centrale europea ha lasciato i tassi d'interesse invariati come da previsioni: il tasso principale resta fermo allo 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui depositi a -0,40%.



Francoforte continua a prevedere che i tassi di interesse rimarranno ai loro livelli attuali per un lungo periodo di tempo e "ben oltre l'orizzonte degli acquisti netti di attivita'", ossia il programma di quantitative easing la cui durata é prevista al momento fino a fine settembre: è quanto si legge nel comunicato dell'Eurotower a seguito della riunione di politica monetaria in cui si ribadisce l'intenzione di proseguire gli acquisti di titoli, al ritmo mensile di 30 miliardi di euro, fino a fine settembre "o anche oltre se necessario" e in ogni caso finché non riscontrerà un aggiustamento durevole dell'evoluzione dei prezzi coerente con l' obiettivo di inflazione. La Bce conferma anche che "se le prospettive diverranno meno favorevoli è pronta a incrementare il programma in termini di entità e/o durata".

Draghi, la crescita dell'Eurozona è robusta - "I dati che abbiamo confermano che la crescita nell'eurozona è robusta". Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, nella conferenza stampa post-riunione del board a Francoforte. "La recente volatilità nei tassi di cambio - ha aggiunto - rappresenta una fonte di incertezza che richiede attenzione circa le possibili implicazione sulla stabilita dei prezzi nel medio termine". Secondo Draghi, "la crescita è migliore del previsto. Abbiamo rischi al ribasso legati a fattori globali e ai tassi di cambio ma questi rischi sono tuttavia ampiamente equilibrati", ma "non possiamo ancora cantare vittoria"