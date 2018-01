Lavoro: per 6 su 10 meglio il welfare dell'aumento di stipendio

Sei lavoratori su dieci preferiscono che l'azienda li 'premi' con servizi di welfare, come polizze sanitarie o convenzioni per gli asili nido, piuttosto che con aumenti 'secchi' di stipendio. A rilevarlo è un'ndagine condotta da Censis-Eudaimon. "Di fronte alla possibilità di trasformare quote premiali della retribuzione in prestazioni di welfare, il 58,7% dei lavoratori - oltre la metà - si dice favorevole, il 23,5% è contrario e il 17,8% non ha una opinione in merito", si legge nella sintesi del rapporto, il primo in materia.

Tuttavia, denuncia lo studio, "solo il 17,9% dei lavoratori italiani ha una conoscenza precisa di cos'è". Eppure, viene stimato, "a regime si può stimare in 21 miliardi di euro il valore potenziale complessivo delle prestazioni e dei servizi di welfare aziendale, se questi strumenti fossero garantiti a tutti i lavoratori del settore privato: un valore pari a quasi una mensilità di stipendio in più all'anno per lavoratore".

Guardando nel dettaglio alle risposte degli intervistati, emerge che "ad essere più favorevoli sono i dirigenti e i quadri (73,6%), i lavoratori con figli piccoli, fino a tre anni (68,2%), i laureati (63,5%), i lavoratori con redditi medio-alti (62,2%). Meno favorevoli sono gli operai, i lavoratori esecutivi e quelli con redditi bassi". Infatti, si legge, "tra gli operai (41,3%) e gli impiegati (36,5%) sono più elevate le quote di lavoratori che preferiscono avere più soldi in busta paga invece che soluzioni di welfare". Cifre che secondo l'indagine parlano chiaro: "il welfare aziendale non può assumere la funzione di surrogato di aumenti salariali per gli occupati nelle fasce stipendiali più basse. Da questo punto di vista, bisogna considerare il boom di famiglie operaie in condizione di povertà assoluta, che sono aumentate del 178% tra il 2008 e il 2016, fino a diventare quasi 600.000".