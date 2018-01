Italia top Ue export mobili fuori Europa

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - L'Italia è il primo paese europeo per esportazioni di mobili al di fuori dell'Unione europea con 4,2 miliardi di vendite e il 28% del totale. Nel 2016 - si legge nei dati pubblicati oggi dall'Eurostat sul commercio nel settore - l'Italia ha superato largamente il secondo esportatore, la Germania (circa tre miliardi) e segnato un saldo positivo rispetto alle importazioni (710 milioni) di circa 3,5 miliardi.

In pratica oltre un quarto (in valore) dei mobili che escono dall'Europa destinati all'esportazione proviene dal nostro Paese.

Nel complesso in Europa le esportazioni e le importazioni di mobili extra Ue si equivalgono. Nel 2016 il valore complessivo delle importazioni da paesi extra Ue sono state pari a 15,3 miliardi mentre le esportazioni sono state intorno ai 15,1 miliardi. Il valore del commercio del settore è cresciuto di circa il 50% negli ultimi 10 anni. La gran parte delle importazioni complessive da paesi non Ue è dalla Cina (57%).