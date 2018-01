Ge: Sec annuncia indagine, cala in borsa

General Electric pesante in Borsa, dove nelle contrattazioni che precedono l'apertura dei mercati perdere oltre l'1%.

A pesare e' l'annuncio di Ge di essere sotto indagine della Sec, la consob americana, per un onere da 6,2 miliardi di dollari legato alle sue vecchie attivita' assicurative. L'indagine e' nelle fasi iniziali e Ge sta collaborando.

''Ci stiamo muovendo rapidamente'' per affrontare i problemi di General Electric, ha detto John Flannery, l'amministratore delegato della societa', che ha annunciato per il quarto trimestre perdite per 9,64 miliardi di dollari, in netto peggioramento rispetto a un utile di 3,67 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente.

I ricavi sono calati del 5,1% a 31,4 miliardi di dollari. ''Ci sara' una Ge nel futuro', sara' semplicemente diversa, mette in evidenza Flannery