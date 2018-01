Euro sale a 1,24 dollari prima volta da fine 2014

L'euro riaggancia quota 1,24 dollari per la prima volta dalla fine del 2014. La moneta unica ha toccato un massimo di giornata di 1,2402 dollari che rappresenta il livello più alto da oltre tre anni, da metà dicembre del 2014, dopo che il Segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin, ha dichiarato che "un dollaro debole fa bene agli Stati Uniti".

Il biglietto verde va giù contro tutte le maggiori valute e l'indice del dollaro di Bloomberg è scivolato ai minimi da tre anni fino allo 0,9% al livello più basso da dicembre 2014. Nel cross con lo yen il dollaro cede l'1% a 109,2. La discesa della valuta Usa fa anche aumentare le quotazioni del greggio, con il Wti che risale a 65 dollari al barile per la prima volta da dicembre 2014 e il Brent in rialzo a quota 70 dollari. I timori per l'effetto inflazionistico della debolezza del dollaro stanno facendo salire i rendimenti dei Treasury con il 2 anni in rialzo di 3 punti base al 2,07% e il tasso a 30 anni in salita di 5 punti base.

WALL STREET VOLA Apertura record per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,31% a 26.294,96 punti, il Nasdaq avanza dello 0,16% a 7.472,34 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,24% a 2.846,26 punti.