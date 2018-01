Borsa:Milano chiude in calom, attesa Bce

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Seduta in calo per Piazza Affari al pari delle altre Borse europee alla vigilia della riunione della Bce e delle decisioni sulla politica monetaria. Il Ftse Mib perde lo 0,9% a 23.662 punti. Soffre Stm (-6,28%) in attesa dei conti e con il comparto dei semiconduttori sotto pressione con il rallentamento nella crescita dei ricavi di Texas Instruments.

Tra gli altri vendite su Cnh (-2,13%) e Campari (-2,1%). Male poi l'energia con Terna (-1,93%). Tim cede lo 0,81% mentre il presidente de Puyfontaine ha smentito rumors di un'uscita del ceo Amos Genish. E flette anche A2a (-0,93%) nonostante l'ok dei cda delle utility coinvolte nel progetto della multiutility lombarda, tra cui Acsm Agam (+4,17%), che potrebbe essere oggetto di un'opa a 2,7 euro. In luce i bancari con il Creval che sale del 4,88% in attesa della tempistica sull'aumento. Buon passo anche per Bper (+2,03%). Negli assicurativi Generali segna un +1% mentre i Benetton puntano a raddoppiare la propria quota.