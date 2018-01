Borsa:Europa prosegue debole, attesa Bce

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Le Borse europee proseguono deboli, in attesa della riunione di domani della Bce e della conferenza stampa del presidente Mario Draghi sulle decisioni in tema di politica monetaria. Gli investitori guardano con attenzione anche all'indebolimento del dollaro sull'euro ed alle misure protezionistiche annunciate dall'amministrazione Trump.

Nel Vecchio Continente, Londra è la peggiore in calo dello 0,53%. Parigi cede lo 0,15 mentre è piatta Francoforte (-0,03%).

In calo i settori dell'informatica (-0,6%), telecomunicazioni (-0,4%), investimenti immobiliari (-0,3%) e industria (-0,2%).

In positivo energia (+0,4%) e la finanza (+0,2%).