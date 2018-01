Borsa:Europa debole dopo Ny,Milano -0,5%

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Le Borse europee peggiorano dopo l'apertura di Wall Street segnata dall'ennesimo record. L'indice d'area Stoxx 600 lascia sul terreno un quarto di punto così come Parigi (-0,23%). Più pesante Londra che cede lo 0,54% mentre è marginale il calo di Francoforte (-0,1%) con la Germania che vede un rallentamento dell'attività manifatturiera. Milano cede invece lo 0,52% con il Ftse Mib sotto i 24mila punti (23.708). A livello generale le vendite colpiscono le società legate all'informatica e ai beni di prima necessità. A zavorrare Piazza Affari è soprattutto l'energia con Terna che perde l'1,41%, Snam (-0,99%). Maglia nera è pero' Stm (-5,18% alla vigilia dei conti e con il comparto dei semiconduttori sotto pressione con il rallentamento nella crescita dei ricavi di Texas Instruments.

Sul fronte opposto in luce i bancari con Creval in ripresa (+4,44%), dopo diverse sedute in flessione in attesa della tempistica sull'aumento. Prosegue il buon passo di Carige (+3,37%) così come di Banco Bpm (+1,5%).