Borsa: Europa chiude in calo

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Chiusura in calo per le principali Borse europee. Londra lascia sul terreno l'1,14% con il Ftse 100 a 7.643,43 punti mentre Parigi cede lo 0,72% con il Cac 40 a 5.495 punti. Per Francoforte la flessione è dell'1,07% con il Dax a 13.414 punti.