Borsa, Europa arranca con dollaro debole

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Borse europee affaticate con i principali indici del Vecchio Continente che viaggiano tutti in territorio negativo. L'attenzione degli investitori è sull'andamento del mercato valutario con il dollaro che allunga a tre le sedute consecutive in calo, portandosi sui minimi degli ultimi tre anni, in scia alle misure protezionistiche annunciate da Trump e ai conflitti del presidente Usa con il Congresso.

L'euro tratta a 1,235 sul dollaro (+0,55% sul mercato di Londra) mentre da Davos il segretario al Tesoro americano Steven Mnuchin ha detto che un dollaro debole "fa bene" agli Usa.

Londra cede lo 0,43%, Parigi lo 0,17%, Francoforte lo 0,1%, Madrid lo 0,2%, con le vendite che si concentrano su semiconduttori (-1,4% l'indice Dj Stoxx di settore) e i titoli delle utilities (-0,88%). Milano arretra dello 0,24%, appesantita da Stm (-2,99%), Ferragamo (-1,12%), Ferrari (-1,13%) e Cnh (-0,82%). Brilla invece Moncler (+2,4) mentre tengono le banche con Bper (+0,91%) e Unicredit (+0,28%).