Ntv, in Borsa entro febbraio

Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori ha presentato la domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana e depositato presso Consob, ai fini della loro pubblicazione all'esito della relativa istruttoria, la nota informativa sugli strumenti finanziari oggetto della Quotazione e la nota di sintesi.

E' quanto si legge in un comunicato secondo cui "è previsto che la quotazione venga completata entro il mese di febbraio 2018, compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente al rilascio del provvedimento di ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana e all'approvazione del Prospetto da parte di Consob". Le azioni che saranno poste in vendita nell'ambito dell'offerta rappresentano una percentuale compresa tra il 35% e il 40% del capitale sociale di Italo e saranno messe a disposizione, nelle proporzioni che saranno definite in tempo utile prima dell'avvio dell'offerta, da alcuni tra i principali azionisti della società.