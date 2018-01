Juve, Inter, Napoli in Top20 per ricavi

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - La 'money league', ovvero le 20 società calcistiche con i fatturati più alti a livello mondiale, nella scorsa stagione hanno generato ricavi pari a 7,9 miliardi (+6%). Lo ha calcolato Deloitte nel suo report giunto ormai alla sua 21° edizione. Per il secondo anno di fila il Manchester United conquista la prima posizione con un fatturato superiore a 676 milioni di euro e chiudono il podio Real Madrid e Barcellona. Le squadre italiane in classifica, rispettivamente al 10mo, 15esimo e 19esimo posto, sono Juventus, Inter e Napoli che entra per la prima volta in classifica grazie a una crescita del 39% del suo fatturato. Per la prima volta il Milan è fuori dalla Top 20 ed è stata esclusa anche la Roma. "Il calcio europeo continua a prosperare finanziariamente" commenta Dan Jones, partner di Deloitte Sports Business Group.