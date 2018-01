Cambi:euro stabile a 1,2254 su dollaro

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Avvio piatto per l'euro sui mercati valutari. La moneta unica segna 1,2254 rispetto al dollaro rispetto a 1,226 della chiusura di New York. In Asia lo yen sale leggermente dello 0,3% per poi limare il guadagno a +0,1% rispetto al dollaro a quota 110,4 dopo che la banca centrale del Giappone ha mantenuto invariate le misure di stimolo confermando i target di inflazione.