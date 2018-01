Borse Europa solide, guida Francoforte

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Borse europee solide, in scia alla chiusura di Wall Street e all'andamento dei mercati asiatici. A guidare i listini del Vecchio continente è Francoforte (+0,9%), dopo il via libera che domenica l'Spd ha dato alle trattative per un Governo di grande coalizione. Crescono Londra (+0,2%), Parigi (+0,12%) e Madrid (+0,2%). Sale anche Milano (+0,3%), che in mattinata ha superato la soglia dei 24 mila punti. A spingere i mercati è una serie di fattori: le stime dell'Fmi sulla crescita mondiale, il voto del Senato americano che ha interrotto lo Shutdown, la decisione della Banca centrale del Giappone di mantenere invariata la politica monetaria. Cresce intanto l'attesa per la riunione della Bce di giovedì.