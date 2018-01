Borsa Milano supera i 24 mila punti

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Partenza in rialzo per Piazza Affari, sulla scia di Wall Street e dei mercati asiatici e in linea con le altre Borse europee. Il Ftse Mib sale dello 0,6% a oltre 24 mila punti, soglia toccata l'ultima volta nel luglio 2015 e poi sfiorata nell'ottobre dello stesso anno. A spingere il listino sono Fca, che sale del 2,39%, Buzzi, che guadagna il 2,2%, Exor (+1,7%) e le banche: Ubi (+1,7%), Bper (+1,9%) e Banco Bpm (+0,94%). Sotto pressione la moda, con Moncler che cede lo 0,22% e Ynap lo 0,11%, dopo la corsa in ieri in scia all'opa lanciata da Richemont.