Borsa Milano negativa, vola Mondadori

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Piazza Affari gira in negativo e si avvia alla metà seduta in perdita dello 0,27% a 23.824 punti. Ad appesantire il listino sono Ferragamo (-1,78%), Atlantia (-1%), Ferrari (-0,96%), Leonardo (-0,9%) e Poste (-0,9%), mentre lo sostengono Buzzi e Tim, entrambe in crescita dell'1%. Oggi, consiglieri e sindaci della compagnia telefonica sono a Parigi per incontri a Canal+ e nel quartier generale di Vivendi. Fra le banche cresce Intesa (+0,13%), mentre Unicredit cede lo 0,56%.

Fuori dal listino principale, continua la corsa di Mondadori (+5,4%), anche sulla scia delle indiscrezioni circa un'offerta dell'editore Reworld Media per Mondadori France, e continua a crescere Carige (+2,3%), mentre il socio Malacalza Investimenti ha chiesto un chiarimento sulle modalità dell'aumento di capitale.