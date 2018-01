Davos: fiducia record fra Ceo globali, Italia al top

È record quest'anno per il numero di chief executive officer che a livello globale si dichiara ottimista rispetto all'assetto economico mondiale. E anche in Italia i Ceo ritrovano un forte ottimismo. È quanto emerge dalla 21ª Annual Global CEO Survey di PwC, analisi che fotografa il livello di fiducia nello sviluppo globale e del proprio business di circa 1.300 CEO in 85 paesi - tra cui 112 CEO italiani - presentata oggi alla vigilia del World Economic Forum di Davos.

Il 57% dei Ceo a livello mondiale si dichiara fiducioso nella crescita dell'economia globale nei prossimi 12 mesi, il doppio rispetto a un anno fa. Un balzo della fiducia confermato dai Ceo italiani: il 59% ritiene che l'economia globale migliorerà nei prossimi 12 mesi, 23 punti percentuali in più rispetto al dato 2017 del 36%. Nicola Anzivino, Partner di PwC, spiega: "Le società italiane stanno chiudendo un buon 2017 e i budget 2018 sono tutti a segno positivo, i CEO italiani sono particolarmente ottimisti sulla crescita internazionale delle loro aziende e gli investimenti in innovazione stanno portando i frutti desiderati".