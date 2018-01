Borse Europa deboli in apertura

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Borse europee deboli in apertura della prima seduta della settimana, all'indomani del via libera dell'Spd per l'avvio dei negoziati con Angela Merkel per una terza Grande coalizione in Germania. Francoforte ha avviato le contrattazioni sulla parità (+0,01% a quota 13.435 punti). In terreno negativo Londra (-0,2%), Milano (-0,33% a 22.671 punti) e Parigi (-0,11% a quota 5.520 punti). In crescita dello 0,3% Madrid.