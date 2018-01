Borsa: Milano sale (+0,1%), corsa Ynap

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Piazza Affari cresce dello 0,1% a 23.776 punti, spinta da Ynap (+24,12%), che sale del 24% grazie all'opa lanciata sul gruppo da Richemont. Nel settore moda sale pure Ferragamo, che guadagna il 3,2%. Cresce Mediaset (+3,86%), che oggi riunisce il cda in attesa dell'apertura delle buste per la gara sui diritti Tv per la serie A, prevista nel pomeriggio.

Bene le banche: Banco Bpm (+2,3%), Ubi (+1,7%), Bper (+1,6%), Unicredit (+1,2%), Intesa (+0,45%). Crescono anche Mps (+0,3%) e Carige (+1,1%). In perdita Enel (+1,9%) e Snam (-1,6%). Piatta Fca.