Borsa Europa chiude poco mossa, ok Atene

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Le Borse europee chiudono poco mosse. Nel Vecchio Continente buona performance per Atene (+1,25%), dopo la promozione di Standard & Poor's sulla tenuta creditizia, e Madrid (+1%), con Fitch Ratings che ha alzato il giudizio sul credito di lungo periodo della Spagna da BBB+ ad A.

Per la Spagna la promozione segna il ritorno alla A per la prima volta dal 2012.

L'indice Stoxx 600 ha chiuso in rialzo dello 0,31%. In calo Londra (-0,2%). In terreno positivo Francoforte (+0,22%) e Parigi (+0,28%).